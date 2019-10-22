На кордоні росіянин попросив політичного притулку в Україні – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що 26-річний громадянин Росії при в’їзді на територію України на пункті пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

«Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України з проханням про надання йому політичного притулку в Україні. У ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь у акціях протесту проти діючої влади», – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо особи прохача притулку у ДПСУ не надали.

Підтвердження інформації з російського сторони щодо заяв чоловіка про «переслідування» немає.

У Держприкордонслужбі вказали, що скерували чоловіка до органів Державної міграційної служби.

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.