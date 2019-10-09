Громадянка Росії заявила про переслідування і попросила притулку в Україні – прикордонники

Громадянка Росії попросила притулку в Україні, заявивши, що її переслідують на батьківщині, повідомила Державна прикордонна служба України.

За повідомленням, росіянка, пасажирка рейсу з Білорусі звернулася до прикордонників із проханням отримати статус біженця 8 жовтня в пункті пропуску «Жуляни» (аеропорт «Київ»).

«Громадянка Росії повідомила, що вдома її переслідують через професійну діяльність. Зі слів жінки, вона має докази причетності російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи, жінці та її сім’ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони України, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання.