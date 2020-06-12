Фігурант справи «Нового величия» отримав статус біженця в Україні – активісти

У травні фігурант справи «Нового величия», росіянин Сергій Гаврилов отримав статус біженця в Україні, повідомили активісти організації «Дім вільної Росії».

«Статус біженця означає, що працівники Чернігівської міграційної служби, і Центрального апарату, погодилися з аргументами Сергія Гаврилова, що його кримінальна справа має політичне забарвлення, а він сам, як і інші учасники «Нового величия», не мають шансів на виправдання в російському суді», – повідомив адвокат Олексій Скорбач.

У березні 2018 року в Росії затримали кількох людей в межах так званої справи «Нового величия» – організації, яку в Росії вважають екстремістською. Фактично організація була невеликим чатом Telegram, де серед іншого обговорювали участь в акціях протесту.

У жовтні 2019 року Гаврилов втік з-під домашнього арешту та потрапив на територію України, де попросив про політичний притулок. Росія оголосила його в розшук.