ОГП взявся за справу проти чилійця, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо участі іноземного найманця у складі незаконних збройних формуввнь Росії у збройному конфлікті на Донбасі, повідомила у п’ятницю пресслужба ОГП.

«Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Республіки Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Відомо, що іноземець підпорядковувався так званому «Полку всевеликого войска донского», учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області РФ. Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, він є найманцем, а його дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що чилійцеві за його участь у збройному конфлікті інкримінують три статті Кримінального кодексу, максимальна санкція, згідно з якими, передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.