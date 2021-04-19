Правозахисники подали позов до суду в Німеччині на оточення Кадирова

Європейський центр із конституційних прав і прав людини (ECCHR) і «Російська ЛГБТ-мережа» подали позов до суду Німеччини проти п’яти представників найближчого оточення голови регіону Росії Чечні Рамзана Кадирова.

Позивачі звинувачують владу і військових Чечні в переслідуванні, незаконних арештах, тортурах, сексуальному насильстві й підбурюванні до вбивства щонайменше 150 людей у зв’язку з їхньою сексуальною орієнтацією. Про це повідомила британська газета The Guardian, яка ознайомилася зі 97-сторінковим документом.

За даними видання, в заяві фігурують заступник голови уряду Чечні Абузайд Вісмурадов і голова поліції чеченського міста Аргун Аюб Катаєв, які перебувають під санкціями в ЄС за систематичні переслідування представників ЛГБТ-спільноти, а також голова парламенту Чечні Магомед Даудов.

Правозахисники вже подавали позов до Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв’язку з переслідуванням геїв у Чечні, проте в 2016 році Росія вийшла з-під юрисдикції МКС. При цьому законодавство ФРН дозволяє притягувати до відповідальності за злочини проти людяності незалежно від того, де вони були здійснені, на основі принципу універсальної юрисдикції.

Про масові затримання і вбивства представників ЛГБТ-спільноти в Чечні стало відомо в 2017 році після публікації розслідування російської «Нової газети». За повідомленнями, понад 150 осіб були вивезені правозахисниками з регіону, значна частина залишила Росію. Однак дослідча перевірка Слідчого комітету результатів не дала: кримінальну справу так і не порушили. Влада Чечні заперечує репресії, заявляючи, що в регіоні «геїв немає».