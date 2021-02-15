Росія: «Нова газета» опублікувала нове розслідування про позасудові страти у Чечні

Чеченські силовики перед позасудовими стратами в січні 2017 року змусили кількох затриманих на камеру присягнути екстремістському угрупованню «Ісламська держава», а потім відректися від нього, йдеться в розслідуванні російської «Нової газети».

У першій частині розслідування видання описує документи чеченського МВС, які має в своєму розпорядженні і які свідчать про те, що низка загиблих дійсно були затримані співробітниками правоохоронних органів, хоча за офіційною версією цього не відбувалося.

Про те, що в Чечні в ніч на 26 січня 2017 року були розстріляні 27 затриманих, «Нова газета» повідомила влітку того ж року. Убитих, як писало видання, затримали під час спецоперацій після нападу на поліцейських у Грозному 17 грудня.

У квітні 2017 року «Нова газета» передала Слідчому комітету Росії список убитих жителів Чечні. Слідчі підтвердили загибель чотирьох осіб, а щодо двох людей заявили, що їх знайшли живими. Насправді це були рідні брати убитих в січні 2017 року Мохми Мускієва і Шамхана Юсупова, яких змусили піти на обман, пише видання.

Ще три людини зі списку «Нової газети» були затримані, піддані тортурам і загинули в результаті організованої в Чечні в кінці лютого 2017 року кампанії проти місцевої ЛГБТ-спільноти, йдеться в розслідуванні.

Щодо решти 18 осіб влітку і восени 2017 року були порушені кримінальні справи, і всі вони були оголошені в міжнародний розшук за звинуваченням в участі в терористичних формуваннях на території Сирії.

У березні 2018 року Слідчий комітет виніс остаточну відмову в порушенні кримінальної справи за заявою «Нової газети» і більше не повертався до цього питання.

Видання отримало службові документи чеченського МВС – таблиці з фото і персональними даними більш ніж 160 затриманих, а також відомості про результати оперативно-розшукових заходів чеченських силовиків.

У них видання знайшло майже всіх (26 осіб) зі свого списку. Затримані були сфотографовані в декількох місцях на впізнаваному тлі: так, у полку імені Кадирова це була або стіна з характерним плінтусом, або білий склопакет із перемичками, або труба в котельні, до якої деякі затримані були приковані наручниками.

Керівники відповідних силових підрозділів російської республіки заперечували, що учасників списку «Нової газети» взагалі коли-небудь затримували співробітники поліції. Однак, наприклад, у випуску новин ЧДТРК «Грозний» від 11 січня 2017 року був показаний один із затриманих напередодні жителів Чечні на ім’я Адам Дасаєв.

У новинному сюжеті його допитує особисто голова Чечні Рамзан Кадиров, поруч із ним у кадрі – командир полку імені Кадирова Аслан Ірасханов. У таблиці Адам Дасаєв проходить під номером 31.

20 грудня 2016 року «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад в Грозному: угруповання опублікувало відеозапис, на якому 11 чеченців складають лідеру «ІД».

Вивчивши аналогічні відео, приписувані «ІД», журналісти виявили ті, на яких деякі учасники списку «Нової газети» спочатку присягають, а потім в тому ж одязі і в тих же декораціях відрікаються від угруповання. Ролики мають всі ознаки постановочного відео, щоб оголосити загиблих терористами, зробило висновок видання.