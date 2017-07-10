«Міжнародна амністія» закликала Росію розслідувати дані про масову страту в Чечні

Правозахисна організація Amnesty International закликала владу Росії розслідувати повідомлення в засобах інформації, що силовики в Чечні на російському Північному Кавказі в січні масово стратили 27 людей.

Як заявив заступник директора організації у справах Європи і Середньої Азії Денис Кривошеєв, «силовики не можуть лишитися безкарними за тортури і вбивства лише тому, що мають на собі державну символіку».

Раніше в понеділок у Кремлі заявили, що «взяли до відома» і повідомлення преси про цю страту, і заперечення органів внутрішніх справ Чечні.

У Чечні представники влади республіки відразу виступили з запереченнями публікації про масову страту, яку назвали «брехнею».

У неділю російське видання «Нова газета» повідомило, що в Чечні в за одну ніч у січні 2017 року стратили щонайменше 27 затриманих. У чому їх підозрювали – невідомо. Джерела видання у правоохоронних органах стверджують, що на страті були присутні чільні чеченські чиновники.

У квітні «Нова газета» повідомляла про переслідування чеченських геїв. Влада республіки тоді теж відкидала свою причетність до тортур і вбивств, незважаючи на свідчення самих потерпілих.

Країни Заходу вимагають від Кремля розслідувати інформацію про акти насильства в Чечні.