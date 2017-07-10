Кремль «взяв до відома» інформацію про розстріли в Чечні

У Кремлі «взяли до відома» інформацію російської «Нової газети» про вбивство 27 людей за одну ніч у регіоні Росії Чечні, заявив 10 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, враховано і те, що органи внутрішніх справ російської республіки «спростували цю інформацію».

Напередодні «Нова газета» з посиланням на джерела у силових структурах Росії повідомила, що в Чечні у січні 2017 року були страчені щонайменше 27 затриманих. У чому їх підозрювали – невідомо. Джерела видання в правоохоронних органах стверджують, що на страті були присутні високопоставлені чеченські чиновники.

Міністр Чечні з національної політики Джамбулат Умаров назвав «брехнею» цю інформацію.

У квітні «Нова газета» повідомляла про переслідування чеченських геїв. Влада республіки, незважаючи на свідчення самих потерпілих, відкидала свою причетність до тортур і вбивств. Країни Заходу вимагають від Кремля розслідувати відомості про акти насильства в Чечні.