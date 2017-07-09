У Чечні назвали «брехнею» дані про масове вбивство затриманих

У Чечні назвали «брехнею» публікацію «Нової газети» про масове вбивство затриманих у цій російській республіці. Як заявив телеканалу «Дождь» Джамбулат Умаров, міністр Чечні з національної політики, стаття газети – це «черговий сплеск нездорової фантазії».

За даними «Нової газети», у Чечні в за одну ніч у січні 2017 року стратили щонайменше 27 затриманих. У чому їх підозрювали – невідомо. Джерела видання в правоохоронних органах стверджують, що на страті були присутні високопоставлені чеченські чиновники.

У квітні «Нова газета» повідомляла про переслідування чеченських геїв. Влада республіки, незважаючи на свідчення самих потерпілих, відкидала свою причетність до тортур і вбивств. Країни Заходу вимагають від Кремля розслідувати інформацію про акти насильства в Чечні.