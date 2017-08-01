Чеченський чиновник відкидає заяву ЗМІ про страчених без суду в Чечні

Міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв’язків, преси й інформації Джамбулат Умаров заперечив інформацію російської «Нової газети», яка напередодні опублікувала імена 27 жителів Чечні, ймовірно, страчених без суду в січні цього року.

Умаров заявив, що у документах, оприлюднених виданням,можуть бути імена потенційних вербувальників бойовиків, з якими влада російської республіки проводила «профілактичну роботу».

За словами чиновника, в публікації «Нової газети» немає «навіть непрямого натяку» на доказ розстрілів підозрюваних в січні цього року.

31 липня «Нова газета» опублікувала ксерокопії документів про затримання десятків людей у Чечні взимку 2016-2017 років. За даними видання, в січні 27 із них були страчені без суду. За повідомленням, родичів убитих змусили підписати зізнання в тому, що зниклі люди поїхали воювати в Сирію.

До цього видання вже повідомляло про розстріли підозрюваних, а також про переслідування гомосексуалів на території Чечні. Влада цього російського регіону цю інформацію заперечує.