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Суспільство

Сергій Ковальов «не займався політикою», йому було просто «соромно»

Сергій Ковальов під час інтерв'ю Радіо Свобода, 14 листопада 2011 року
(Рубрика «Точка зору»)

9 серпня о 6-й ранку на 92-му році життя помер Сергій Адамович Ковальов, дуже дорога і близька мені людина, з яким мене пов’язували дружні і професійні стосунки близько 35 років. До останнього дня він зберігав ясний розум і пам'ять.

Сергій Ковальов у 1996 році
Сергій Ковальов у 1996 році
В два роки його вивезли з України, його мати була українкою

Ми познайомилися у Лариси Богораз у 1987 році, куди він нелегально приїздив, йому тоді було заборонено мешкати в Москві. З 1989 року постійно зустрічалися в «Меморіалі» і Московській Гельсінкській групі, було багато спільних дій. Останні сім років бачилися тільки віртуально: я не міг приїхати до Москви із зрозумілих причин.

Правозахисниця Лариса Богораз, 1992 рік
Правозахисниця Лариса Богораз, 1992 рік

Зв'язок з Україною «через табір»

Сергій народився в Сумській області, в два роки його вивезли з України, але його мати була українкою, і він завжди цікавився нашими подіями.

Він сидів разом з українцями, з багатьма товаришував

Зв’язки з Україною у нього були, як він висловлювався, «через табір» – він сидів разом з українцями, з багатьма товаришував, зокрема, з Євгеном Сверстюком, з яким листувався після звільнення. На засланні він був в селі Матросово, де до нього були Василь Стус та Зорян Попадюк.

Коли журналісти спитали про його ставлення до Померанчової революції в Україні в 2004 році, Сергій відповів: «Я трохи заздрю, але мені також приємно за моїх співвітчизників, я ж наполовину українець. Я впевнений, що те, що відбувається в Києві та інших великих містах України, – це перш за все протест проти звичаю влади маніпулювати громадянами. Це протест проти нахабних фальсифікацій, які були безсумнівні в цих виборах. Це, якщо хочете, боротьба за свою людську гідність. «Ми не бидло!» – ось яке гасло був головним».

Сергій Ковальов під час вручення йому премії імені Сахарова. Страсбург, 2009 року
Сергій Ковальов під час вручення йому премії імені Сахарова. Страсбург, 2009 року

Активно виступає проти російської агресії

Сергій і «Меморіал» в цілому активно виступали й виступають проти російської агресії з 2014 року, при цьому, зауважу, що він був найрадикальнішим у своєму ставленні до російської влади і особисто до Путіна, якого він презирливо називав «підполковником». Його принциповість і моральні вимоги були вищої марки.

Ніхто з нас тоді й гадки не мав, що займається політикою
Сергій Ковальов

Це можна зрозуміти, якщо згадати його мотиви участі у правозахисному русі в СРСР:

«Розмова про політичну опозицію в СРСР 60-80-х років була би абсолютно безглуздою, якби не одна обставина. Ніхто з нас тоді й гадки не мав, що займається політикою. Справді – що це була за політика? Чи не висувалося того, що прийнято називати політичною платформою. Ті, хто починав підписувати якісь листи протесту, публікуватися в самвидаві, – всі ці люди навіть і не думали, що в країні, загрузлій в комуністично-марксистській трясовині, може щось змінитися.

Сором був головним мотивом, який спонукав до активності
Сергій Ковальов

Всі наші тодішні дії, з погляду реалістів, були свідомо безрезультатними. Хоча ні, результат був – вони закінчувалися, як правило, тюремним терміном. Здавалося, що це і є єдиний результат.

Чим же стимулювалися ці дії? Насправді нічим, крім сорому. Сором був головним мотивом, який спонукав до активності».

Це дуже точне визначення мотиву для правозахисту, яке залишається актуальним й сьогодні. Уроки Сергія Ковальова ще не вивчені, усвідомлення його значущості для нас – у майбутньому.

Євген Захаров – голова Харківської правозахисної групи

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Євген Захаров

    Голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи. Учасник дисидентського руху 1970–1980-х років.

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