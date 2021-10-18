Зеленський прокоментував розслідування про його можливу причетність до офшорів і відмивання грошей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не побачив «нічого нового» у фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95» проєкту розслідувань «Слідство.інфо», згідно з яким Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

В уривку інтерв’ю телеканалу ICTV, оприлюдненому ввечері 17 жовтня, голова держави заявив, що команда «Кварталу 95» займалася «виключно творчістю», а не відмиванням грошей.

«Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, ну, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, «бруду» ніякого немає… Все це стара історія, я все це чув, все це бачив, всі ці деталі. Радує, що жодної нової деталі я не побачив», – сказав Зеленський.

Він не заперечив, що в 2012 році використовував офшорні компанії.

«За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов’язаний із телебаченням, зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Бо це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У «Кварталу 95» була сатира, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижнево, і для таких речей було… «структурування бізнесу» студії «Квартал 95». Відкривалися компанії за кордоном, окрім тих багатьох компаній, які були на території України. Особисто я без бюджетів, без держави побудував бізнес в Україні з нуля. Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії «Квартал 95». Ми займалися виключно творчістю», – сказав президент.

Проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників», – вказують розслідувачі.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Журналісти запевняють, що намагалися отримати коментарі від усіх фігурантів розслідування, але відповідь отримали лише від Бориса Шефіра, який заявив, що почав закривати офшорну частину бізнесу. Також журналісти кажуть, що не змогли отримати позицію від Володимира Зеленського, а в його канцелярії повідомили, що «відповіді не буде».

Так звані Pandora Papers оприлюднили 3 жовтня.

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах, як Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.