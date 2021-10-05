Pandora Papers підвищують важливість боротьби з корупцією на міжнародному рівні – Білий дім

Згадка про президента України Володимира Зеленського у розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не змінить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але це питання підвищує для президента США Джо Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі, заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 4 жовтня, передає «Голос Америки».

«Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньої політики. Але також і на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію, гарантувати, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що це зміниться. Радше тепер це питання буде більш важливим на міжнародному порядку денному», – сказала Псакі.

Фігурантами Pandora Papers виявилися низка світових лідерів, зокрема, президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та колишній прем’єр-міністр Британії Тоні Блер.

Загалом же у документах офшорних компаній фігурують близько 35 нинішніх та колишніх лідерів держав, а також понад 300 чиновників.

Результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня Центром з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), який входить до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

Pandora Papers оприлюднили через п’ять років після публікації розслідування Panama Papers у 2016 році.

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах як, Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.

Згідно з документами, президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.