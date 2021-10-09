«Розголос був неприродно великим» – віцепрем’єрка Стефанішина про Pandora Papers

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що оприлюднення в межах витоку документів Pandora Papers даних про офшорні компанії, до яких імовірно причетний президент України Володимир Зеленський та інші українські високопосадовці, пов’язане з ухваленням закону про деолігархізацію. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я впевнена, що ці публікації пов’язані з ухваленням закону про деолігархізацію. І в першу чергу я роблю цю зв’язку з тим, що розголос був неприродно великим… Розгортання цього меседжу відбулося дуже активно саме через це – інструменти впливу і медіа, якими володіють певні олігархічні групи», – твердить чиновниця.

На запитання про те, що дані розслідування поширили і провідні західні ЗМІ, з українськими олігархами не пов’язані, Стефанішина відповіла так: «Я користувалася цими ресурсами, і Washington Post, і The Guardian. І в цілому там було багато статей по різних елементах. Pandora Papers там писали не тільки про український контекст. Це були десятки, десятки заміток про різні витоки, які проаналізували різні експерти».

Раніше цього тижня проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомив у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників», – вказують розслідувачі.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Журналісти запевняють, що намагалися отримати коментарі від усіх фігурантів розслідування, але відповідь отримали лише від Бориса Шефіра, який заявив, що почав закривати офшорну частину бізнесу. Також журналісти кажуть, що не змогли отримати позицію від Володимира Зеленського, а в його канцелярії повідомили, що «відповіді не буде».