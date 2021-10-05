Україна стала лідером за кількістю фігурантів Pandora Papers

У розслідуванні Pandora Papers Україна є лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми, в документах згадуються 38 таких людей. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ), повідомляє, що на другому місці – Росія, у паперах фігурують 19 її громадян.

Робити якісь висновки з різниці у кількості громадян тієї чи іншої країни у Pandora Papers було би некоректно, зауважує у коментарі Радіо Свобода заступниця керівника Центру економічної стратегії Марія Репко.

Це не є свідченням, що українців більше в офшорах, чи менше. Це просто такі були дані, могли знайти дані з іншого джерела, було би багато інших

«Тут не можна говорити, що українців більше за росіян в офшорах. Витік стався на базі якогось джерела, до якого був доступ. Це не є свідченням, що українців більше в офшорах, чи менше. Це просто такі були дані, могли знайти дані з іншого джерела, і було би багато інших. Це не є статистика використання офшорів. Це просто дані. Статистика може бути зовсім іншою», – наголошує Репко.

Втім, на думку експертки, український бізнес все ж тяжіє до офшорних схем, а кількість підприємців які хочуть уникнути сплати податків в Україні, з роками лише зростає.

«Цьому є чотири причини. Перша, найбільш очевидна: ухиляння від податків.

Друга: захист від наїздів, щоб хтось щось не віджав, рейдерство і подібні речі. Що для України досить звичайні речі.

Третій момент: банальна річ – заощадження. Для бізнесмена, який непогано заробляє – інвестувати за кордон кошти – захистити свої заощадження, щось зберегти дітям. Бо інвестувати в середині України – знову приходимо до поганого інвестиційного клімату – високі макроекономічні ризики. Тому люди, які можуть заробити гроші воліють тримати їх подалі від України. Це велика наша біда. Це не те, що вони порушують закони, чи моральні принципи. Таке середовище – це проблема держави.

І четверта причина: іноземні банки, які обслуговують платежі, не часто хочуть працювати з українськими компаніями, бо Україна для них – одна з ризикованих країн. І це також велика проблема країни», – каже Марія Репко.

Офшори в законі

Офшорні схеми можна засуджувати з морально етичної точки зору, але вони діють у межах законодавчого поля, нагадує у коментарі Радіо Свобода фінансист Сергій Фурса.

Якщо законодавство дозволяє схему уникнення чи мінімізації податків, то бізнес нею користуватиметься, зауважує експерт. Він також погоджується із тим, що з одного лише масиву конкретних документів не можна зробити загального висновку про те, чи насправді український бізнес послуговується офшорними схемами частіше за бізнес будь-якої іншої країни.

Різниця у кількості українців та росіян у цих документах може пояснюватися просто тим, що у цій юрисдикції більше працюють українці, а росіяни ховаються в іншій

«Чому нас там так багато? Є причини, чому люди використовують офшори. Перша – це забезпечити собі безпеку. Тобто якщо в країні, де ви працюєте, немає верховенства права, ви намагаєтеся отримати якусь іншу юрисдикцію, щоб вам не міг нашкодити якийсь місцевий суддя тощо. І це про Україну. Друга: коли ви бажаєте не платити податки або їх мінімізувати і вам місцеве законодавство це дозволяє, використовувати офшор. Це також про українську систему.

Але різниця у кількості українців та росіян у цих документах може пояснюватися просто тим, що у цій юрисдикції більше працюють українці, а росіяни ховаються в іншій. Це лише виокремлений шматок і ми не знаємо, чи це відповідає загальній картині, чи колись тут був один юрист, який спрямував все на Багами, от всі українці туди й пішли», – говорить Фурса.

Рівень політизованості правоохоронних органів, податкової системи, а також нестабільність податкового законодавства – серед головних причин популярності офшорних схем серед українських підприємців, зазначає у коментарі Радіо Свобода учасник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Тим більш, зауважує експерт, офшори не лише дозволяють уникати оподаткування в країні, де відбувається бізнес, а ще й ускладнюють ідентифікацію кінцевого бенефіціара.

Офшор є одним зі способів національної гри в уникнення податків. Є у цьому величезна провина влади

«Основна мета офшору – уникати оподаткування в країні походження доходу. З іншого боку, офшори часто використовуються для відмивання капіталів, отриманих злочинним шляхом. Тому проти офшорів ведуться інформаційні та інші кампанії в країнах, які потерпають від діяльності їхніх громадян у таких схемах. Офшорна діяльність означає виведення коштів з країни.

Якщо дивитися структуру потужних інвестицій в Україну, то раптом бачимо, що найбільшим інвестором є Кіпр. Це ще раз доводить, що виведені гроші повертаються в країну у вигляді інвестицій, але вже захищені угодами про інвестування, вже жодним чином не пов’язані із країною, з якої вони походять.

Сьогодні обходити податкове законодавство – є нормальне явище, на жаль. А офшор є одним зі способів національної гри в уникнення податків. Є у цьому величезна провина влади, яка не створила максимально прозорого і чіткого механізму сплати податків», – зазначає Пендзин.

Раніше, за повідомленням «Слідство.Інфо», у Pandora Papers виявили згадки про теперішнього президента України Володимира Зеленського, його помічника Сергія Шефіра та голову Служби Безпеки України Івана Баканова, які дають підстави для висновків, що офшорні компанії пов’язані з їхніми іменами, з 2012 року отримали десятки мільйонів доларів від офшорів, пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським.