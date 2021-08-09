Конкурс на заміщення посади голови САП поставлено на паузу – Ситник

Конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебуває на паузі, заявив 9 серпня на пресконференції директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

«Триває конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На жаль, хто спостерігає за перебігом цього конкурсу, може помітити, що певні спроби тиску, впливу на цей конкурс є», – сказав Ситник.

Він додав, що факт того, що голову САП не обрали вже понад рік, «є недопустимим для того, щоб зберегти і забезпечити незалежність антикорупційного органу».

«Бачимо, що конкурс викликає дуже багато питань і взагалі перебуває на паузі. І це також викликає певне занепокоєння. Ще більше занепокоєння викликає ситуація з антикорупційним бюро України. Тому що було дуже багато спроб через Конституційний суд змістити керівництво», – зауважив очільник НАБУ.

Ситник зазначив, що зараз в Україні не унормована процедура призначення та звільнення директора НАБУ.

25 січня стартував конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури. 22 січня на сайті Офісу генерального прокурора оприлюднили вимоги до конкурсантів. Конкурс оголошено й на заміщення ще двох посад: заступника керівника САП; начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва‚ підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генпрокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.