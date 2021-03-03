Депутати проти Ситника: що далі?

У стінах Верховної Ради знову заговорили про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро. Ініціатива виходить від тих самих депутатів, що і раніше. Чи призначать в парламенті засідання для розгляду такого питання?

Про те, що народні депутати від президентської фракції «Слуги народу» збирають підписи за позачергове засідання, повідомив депутат Гео Лерос. Він опублікував навіть фото документа, під яким збирають підписи. Там видно, що позачергове засідання парламенту пропонують скликати для розгляду законопроєкту №5070, який пропонує внести зміни у закон про НАБУ.

У Центрі протидії корупції зазначають, що ініціатором збору підписів виступив одеський мажоритарник від «Слуги народу» Артем Дмитрук.

Радіо Свобода звернулося до Артема Дмитрука із проханням прокоментувати цю ситуацію, але наразі відповіді не отримали.

Детально про законодавчу ініціативу №5070 можна прочитати в матеріалі: Звільнити не можна залишити: Що не так із законопроєктом Кабміну щодо НАБУ і Ситника?

Березнева традиція?

Питання звільнення директора Національного антикорупційного бюро порушували неодноразово в різних форматах.

Збір підписів серед депутатів з метою проведення позачергового засідання щодо Ситника вже відбувався рівно рік тому. Ініціатором постанови був той самий Артем Дмитрук. Тоді він дав такі пояснення:

«Я насамперед як свідомий громадянин, а по-друге, як народний депутат, вирішив за необхідне ініціювати цю постанову. І мою позицію підтримало понад 200 депутатів. Це означає, що я зібрав підписи, якщо бути точним, 216 моїх колег», – наголошував Дмитрук в коментарі Радіо Свобода у 2020 році.

Тоді, у 2020 році, постанову хотіли розглядати 4 березня, але цього не сталося: спікер парламенту Дмитро Разумков наголосив, що «постанова не може бути проголосована, тому що вона не відповідає Закону України. Це може бути лише політична заява Верховної Ради. Не більше».

Єдина парламентська політсила, яка тоді в повному складі не підтримала постанову «слуги народу» Артема Дмитрука щодо звільнення Артема Ситника, була фракція «Голос».

Більше про це: Чи вплине на Ситника рішення Ради розширити підстави для звільнення директора НАБУ?

У Верховної Ради наразі немає повноважень звільняти директора НАБУ, на цьому наголошують правники і це знають депутати, тому неодноразово намагалися провести через парламент законопроєкти, які б, на їхню думку, могли надати таку можливість.

До завершення повноважень Артема Ситника на посаді залишається близько року, але спроби його усунути попри це лише посилюються.

Сам директор НАБУ Артем Ситник неодноразово коментував спроби депутатів його звільнити. На його думку це пов’язано із наближенням до фіналу розслідувань у крупних справах, зокрема щодо Приватбанку, справи Окружного адміністративного суду міста Києва, справи «Роттердам+» та справа «VAB банку».

У Центрі протидії корупції припускають, що однією із причин тиску народних депутатів на Ситника, є справа, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Сам Артем Ситник заявив 10 лютого 2021 року, що «такий наступ на незалежність НАБУ, а також гостра реакція на вироки ВАКС говорять про те, що ми йдемо правильним шляхом. Національне бюро залишається ефективним, політично нейтральним правоохоронним органом, який керується виключно законом».

У грудні група народних депутатів від партії «Слуга народу», а саме Дар’я Володіна, Артем Дмитрук та Олександр Дануца, стали на захист Олега Татарова у Вищому антикорупційному суді. Про це пише керівник ЦПК Віталій Шабунін.

Проте, як відомо з джерел Радіо Свобода, поки позачергове засідання у парламенті не планується,

Директор НАБУ в багатьох інтерв’ю акцентує увагу на тому, що є законний механізм звільнення директора, один з яких – негативний висновок незалежного аудиту.

Аудит за законом мав би проводитися щороку, але його жодного разу так і не призначили.

За законом аудит проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів.

«Президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію», – мовиться в законі.

Артем Ситник був призначений директором НАБУ 16 квітня 2015 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка. Однак, наприкінці серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним цей указ. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

27 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що постановив вилучити з Єдиного державного реєстру дані про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України. У відповідь НАБУ назвало рішення «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі».

27 листопада 2020 року у парламенті було зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Парламент не підтримав цей законопроєкт.

Читайте ще:

Звільнити не можна залишити: Що не так із законопроєктом Кабміну щодо НАБУ і Ситника?

Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям