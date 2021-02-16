У Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення Ситника

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Парламент одержав ініційований урядом законопроєкт напередодні.

15 лютого міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабінет міністрів розробив законопроєкт про нову процедури обрання директора НАБУ. Документ передбачає звільнення чинного керівника бюро Артема Ситника.

27 листопада у парламенті зареєстровали законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Парламент не підтримав цей законопроєкт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль як один з ініціаторів законопроєкту раніше вказував, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

П’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.