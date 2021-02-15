Уряд розробив законопроєкт, що передбачає звільнення Ситника – Малюська

Кабінет міністрів України розробив законопроєкт щодо нової процедури обрання директора Національного антикорупційного бюро, документ передбачає звільнення чинного керівника НАБУ Артема Ситника. Про це написав у фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська.

«Проблема «дірки» у законодавстві та статусі НАБУ залишилися і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ», – написав міністр.

За його словами, також окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

«Як відомо, політика – мистецтво можливого. І якщо привести до ладу статус НАБУ як інституції можна лише шляхом скорочення строку роботи Артема – таку опцію теж не варто відкидати. Тим паче, що у незалежності та неупередженості Гізо Углави як в.о., здається, ніхто не сумнівається. Дискусія навколо змісту законопроєктів продовжуватиметься і надалі, але вже – у парламенті», – додав Малюська.

У коментарях до допису Малюська додав, що він особисто не вважає, що перебування Ситника на посаді суперечить Конституції.

27 листопада у парламенті було зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Парламент не підтримав цей законопроєкт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль як один з ініціаторів законопроєкту раніше вказував, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

П’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.