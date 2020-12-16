Ситник надалі залишається на посаді, попри втрату чинності норм закону про НАБУ щодо призначення його директора – Мін’юст

Із 16 грудня 2020 року втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), визнані неконституційними рішенням Конституційного суду країни від 16 вересня, проте це жодним чином не змінює статусу Артема Ситника як директора НАБУ чи статусу самого бюро, заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

«Сьогодні втрачають чинність окремі положення закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону… внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ», – написав Малюська у фейсбуці.

При цьому він додав, що рішення КС, яке набрало чинності, жодним чином не змінило статусу Ситника як директора НАБУ або статусу самого відомства: «НАБУ продовжує повноцінно працювати і виконувати свої функції... Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ».

За словами міністра юстиції, план влади через сформовану ситуацією в цьому питанні передбачає дві частини.

Перша частина полягає в тому, щоб повернути президенту повноваження призначати і звільняти директора НАБУ.

«Єдиний можливий механізм такого повернення - зміни до Конституції. Проект таких змін зараз обговорюється народними депутатами», – сказав Малюська.

Другий пункт плану, додав він, полягає в тому, щоб на перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції – ред.) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом.

«Такий законопроєкт вже підготовлено урядом і зареєстровано під №4437. Очікуємо на його розгляд парламентом уже цієї зими», – сказав Малюська.

За його словами, відповідно до такого плану, Ситник продовжить працювати директором НАБУ і виконувати свої функції або до дня обрання нового директора за новою процедурою (після змін до Конституції і закону про НАБУ), або до завершення терміну свого призначення – 16 квітня 2022 року (в цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

«Директора НАБУ може бути звільнено раніше терміну, зазначеного вище, тільки в разі виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави тощо). Жодної з таких підстав зараз не існує», – наголосив міністр юстиції.

27 листопада у парламенті було зареєстровано законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль як один з ініціаторів законопроєкту раніше вказував, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.

Наприкінці серпня Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. У суді погодилися, що президент діяв поза межами своїх конституційних повноважень, оскільки посада директора НАБУ не віднесена Конституцією до посад, призначення на які здійснює президент.

НАБУ назвало рішення Конституційного суду політично вмотивованим. Там заявили, що ухвала не означає звільнення Артема Ситника з посади директора бюро або скасування попередніх рішень.

П’ятий президент України Петро Порошенко своїм указом призначив Артема Ситника директором НАБУ 16 квітня 2015 року. Цьому передував конкурсний відбір.