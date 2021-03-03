Службове розслідування стосовно керівника «Енергоатома» припинили через рішення КСУ – Міненергетики

Службове розслідування стосовно тимчасового виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна припинили через рішення Конституційного суду щодо закону «Про запобігання та виявлення корупції». Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Міненергетики зазначили, що КСУ визнав пункт восьмий частини першої статті 12 закону «Про запобігання та виявлення корупції» таким, що не відповідає Конституції. Саме на підставі цього пункту проводилося службове розслідування.

«З огляду на вищенаведені обставини, проведення службового розслідування відповідно до винесеного припису Національного агентства з питань запобігання корупції припинено», – йдеться у відповіді на запит.

За даними міністерства, службове розслідування стосовно Котіна розпочали 21 жовтня 2020 року.

У серпні 2020 року Державна енергетична компанія «Енергоатом» не дозволила провести позапланову антикорупційну перевірку.

Як стверджують в НАЗК, агентство отримало кілька повідомлень про ймовірні порушення на «Енергоатомі» від громадських організацій, народних депутатів, приватних осіб та медіа.

За повідомленням, представники агентства, склали акт про недопуск до перевірки, який нібито підписав виконувач обов’язків президента «Енергоатому» Петро Котін.

«Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

«Енергоатом», своєю чергою, стверджує, що представники НАЗК не відповіли на уточнювальні питання від державної компанії.

За повідомленням «Енергоатому», компанія вирішила не дозволяти позапланову перевірку із посиланням на Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції.