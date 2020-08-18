НАЗК звинувачує «Енергоатом» у блокуванні перевірки – в компанії вказують на порушення правил

Державна енергетична компанія «Енергоатом» не дозволила провести позапланову антикорупційну перевірку, заявляє Національне агентство з питань запобігання корупції 18 серпня.

Як стверджують в агентстві, НАЗК отримало кілька повідомлень про ймовірні порушення на «Енергоатомі» від громадських організацій, народних депутатів, приватних осіб та медіа.

«Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії», – цитує пресслужба голову НАЗК Олександра Новікова.

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За повідомленням, представники агентства, склали акт про недопуск до перевірки, який нібито підписав виконувач обов’язків президента «Енергоатому» Петро Котін.

«Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики», – стверджує Новіков.

«Енергоатом», своєю чергою, стверджує, що представники НАЗК не відповіли на уточнювальні питання від державної компанії.

«17 серпня в приміщенні компанії для вручення повідомлення про позапланову перевірку були присутні керівник комісії з перевірки і керівник структурного підрозділу НАЗК. Керівник комісії вручив керівнику підприємства повідомлення про позапланову перевірку для ознайомлення. Після цього керівнику комісії поставили уточнювальні запитання – щодо підстав для позапланової перевірки (оскільки саме повідомлення їх не містить), а також про період, який перевіряється. На жаль, жодної відповіді надано не було», – стверджують в компанії.

За повідомленням «Енергоатому», компанія вирішила не дозволяти позапланову перевірку із посиланням на Порядокпроведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції.

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Позицію компанії її представник виклав в додатку до відповідного акту.