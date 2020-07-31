Президент підписав законопроєкт про зниження «зеленого тарифу» – Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, який дозволяє знизити тариф на сонячну та вітрову електростанцію, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 31 липня.

«Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.На практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 мільярдів гривень щорічно. До 2030 року меморандум дасть можливість зменшити об’єм виплат «зеленій генерації» приблизно на 2 мільярди євро», – повідомив він.

На сайті Верховної Ради також з’явилося повідомлення про підпис президента під цим документом.

21 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3658, який передбачає зниження «зеленого» тарифу.