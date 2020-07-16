Уряд наразі не планує скорочувати субсидії на 2021 рік – Марченко

Кабінет міністрів наразі не розглядає скорочення субсидій на житлово-комунальні послуги в 2021 році, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Радіо Свобода.

За словами Марченка, уряд прогнозує нижчий тариф на опалення, ніж цього року. Попри це, скорочення обсягу субсидій він не передбачає.

«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо що буде нижчий тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть із категорії соціально-незахищених і відповідно в них не буде потреби отримувати субсидію. Тому на даному етапі ми передбачаємо такий самий обсяг, як і на цей рік», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що такі плани уряду базуються на припущенні, що тариф на опалення вдасться знизити.

«Це ми допускаємо в таких умовах що така буде ситуація , тому при плануванні бюджету на 2021 рік ми не плануємо скорочувати субсидії», – додав Марченко.

На питання, чи вистачить на цей же обсяг субсидій коштів у бюджеті, він відповів ствердно.

За даними Міністерства соціальної політики, за червень 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 2,89 мільйона сімей, загальна сума склала понад 371 мільйон гривень.