Буславець повідомила, чи будуть підвищуватися тарифи на електроенергію

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, чи будуть підвищуватися тарифи на електроенергію для населення.

«Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу», – запевнила вона в «Суботньому інтерв’ю».

На припущення, що причиною цього є близькі місцеві вибори, які відбудуться в час значного падіння рейтингів владної партії «Слуга народу», Буславець відповіла так: «Я думаю, що навіть не тому, що вибори. Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення».

При цьому вона наголосила, що її слова стосуються саме тарифів для населення: «Що стосується всіх інших споживачів, на нашому ринку є різні сегменти. Ринок двосторонніх договорів – там своє формування ціни. У нас є ринок «на добу наперед». Це так звана біржа, на якій формуються індикативні ціни. Є інші сегменти, які формують загальний мікс вартості електроенергії для непобутових споживачів. Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції».

Міністр фінансів України Сергій Марченко теж днями заявляв, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ та електроенергію і що в межах програми stand-by питання тарифів не порушують.

«Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні», – сказав Марченко.