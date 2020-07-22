«Енергоатом» почав експорт електроенергії до Білорусі

Вночі проти 22 липня Україна почала експортувати електроенергію зі своїх атомних електростанцій до Білорусі, повідомляє державна компанія «Енергоатом».

«Туди (до Білорусі – ред.) спрямовано реалізований державним підприємством «НАЕК «Енергоатом» на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тисяч мегават-годин електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 гривень за мегават-годину», – йдеться в повідомленні компанії.

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У «Енергоатомі» уточнюють, що зазначений обсяг, згідно з контрактом, призначений для подальшого продажу поза межами України, при цьому покупець має сам забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

У червні компанія «Укренерго» повідомила, що Україна відновлює аукціони на доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямками Україна – Росія та Україна – Білорусь. Згодом радник міністра енергетики Олександр Трохимець уточнив, що це не означає початок експорту електроенергії з України.