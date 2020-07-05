Законопроєкт про «зелену» енергетику не вплине на побутових споживачів – Буславець

Законопроєкт про «зелену» енергетику, який наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді, не зачепить побутових споживачів, стверджує тимчасова виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець. про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

Так само не матиме прямого впливу на споживачів електроенергії і меморандум «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», який Кабінет міністрів минулого місяця уклав з виробниками «зеленої» енергетики, додала вона.

«Я хочу сказати, що цей меморандум і цей законопроєкт зовсім не впливають на побутових споживачів, які можуть і які, я вважаю, повинні будувати розподілену генерацію, маленькі сонячні станції на дахах, на фасадах, таким чином забезпечували своє споживання», – заявила Буславець.

За її словами, законопроєкт спрямований передусім на великі станції потужністю від 1 мегавату.​

«Саме «сонце» при тих умовах, які сьогодні діють в законодавстві, перебудовано майже на 50%, ніж ми передбачали всіма стратегічними планами, приводить до тиску і технічного, і економічного на енергосистему. Тому було потрібно вирішити це питання, що нам, я вважаю, вдалося. І чекаємо на імплементацію меморандуму в законі», – сказала урядовиця.

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3 липня (за день після запису інтерв’ю з Ольгою Буславець) Верховна Рада ухвалила законопроєкт в першому читанні законопроєкт №3658 «Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».