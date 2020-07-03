Конгресмени США закликали Зеленського знайти компроміс із виробниками відновлюваної енергії

Члени групи підтримки України в Конгресі США закликали президента України Володимира Зеленського знайти компроміс із виробниками відновлюваної енергетики в кількамісячних дискусіях щодо цін. Американські посадовці вважають, що це може загрожувати західним інвестиціям.

Український парламент попередньо може схвалити новий закон, який знизить ціни на сонячну та вітрову енергію на 15 та 7,5 відсотків відповідно.

Виробники вітрової енергії погодилися з пропозиціями влади. Водночас власники сонячних електростанцій попросили залишити поточні ціни на два роки, оскільки нова цінова формула завдасть удару по рентабельності та перешкоджатиме новим інвестиціям.

2 липня у листі до Зеленського члени Палати представників з Демократичної партії Марсі Каптур (Огайо) та Майк Квілі (Іллінойс) закликали президента до «консенсусного підходу» в переговорах з виробниками вітрової та сонячної енергії.

«Підтримка цілісності цього підходу вважатиметься суттєвим досягненням та зміцнить довіру до України під час залучення закордонних прямих інвестицій в енергетичному секторі та інших секторах економіки», – йдеться в листі.

Із 2015 року закордонні інверстори, включно з американським бізнесом, витратили понад два мільярди доларів в українську індустрію відновлюваної енергії. Тоді в країні встановили привілейовані ціни на зелену енергію на 10-річний період з метою залучення інвестицій.