НАБУ: урядовий законопроєкт загрожує знищенням антикорупційного відомства

Національне антикорупційне бюро 18 лютого виступило з критикою урядового законопроєкту, який стосується діяльності відомства.

«Проєкт закону за авторством Кабінету міністрів України, анонсований як такий, що має вирішити проблемні моменти через рішення Конституційного суду щодо НАБУ, насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності. Аналіз проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України» дозволяє виділити низку ключових загроз, наслідком втілення яких стане втрата реальної спроможності НАБУ протидіяти та викривати топкорупцію в Україні», – ідеться в повідомленні.

Антикорупційне бюро вказує, що «контрольний пакет» голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує уряд, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. «Однак остаточне рішення – за КМУ, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ. Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету міністрів», – відзначають у НАБУ.

У відомстві вказують також на ризики, пов’язані зі зміною статусу НАБУ з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

«З огляду на реалії останнього часу, є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу, який є найціннішим ресурсом у протидії та боротьбі з корупцією на вищих щаблях влади в державі», – вказують у бюро.

27 листопада 2020 року в парламенті зареєстрували законопроєкт про зміни до закону про НАБУ, яким пропонується забрати в президента повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро України. Парламент не підтримав цей законопроєкт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль як один з ініціаторів законопроєкту раніше вказував, що нинішній керівник НАБУ Артем Ситник продовжуватиме здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника.