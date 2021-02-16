НАБУ: у 77 справах бюро суди ухвалили остаточне рішення

Суди ухвалили остаточне рішення в 77 провадженнях Національного антикорупційне бюро України, йдеться у звіті бюро.

Згідно з документом, до судів направили 300 обвинувальних актів стосовно 541 обвинуваченого.

Національне антикорупційне бюро України – правоохоронний орган, який розслідує кримінальні корупційні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами держави. НАБУ утворене 16 квітня 2015 року указом президента.

Детективи бюро здійснюють досудове розслідування у справах, державне обвинувачення у яких представляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.