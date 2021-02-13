Венедіктова прокоментувала заяву про допит Ситника

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова прокоментувала заяви про намір викликати голову НАБУ Артема Ситника та інших співробітників Бюро на допит.

За її повідомленням, допит «скасовується», водночас Венедіктова не уточнює, чи він взагалі планувався.

«Допит Ситника та Калужинського відміняється. Вчора пізно ввечері повернулась з Брюселю», – написала очільниця Офісу генерального прокурора.

Вона додала, що 13 лютого планує розповісти про підсумки своєї поїздки.

Напередодні журналіст, генеральний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив, що ОГПУ викликав на допит Ситника, а також старшого детектива Руслана Габріеляна та начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського.

За його повідомленням, метою виклику було «забрати в НАБУ справу Татарова».

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НАБУ та Офіс генерального прокурора офіційно не підтверджували цю заяву. Раніше НАБУ вказувало на намір ОГПУ вивести провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова з його підслідності.