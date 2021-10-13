НАБУ не знайшло складу злочину в закупівлі вакцин за керівництва Степанова в МОЗ – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливої закупівлі вакцин від COVID-19 за завищеними цінами, відкрите в лютому 2021 року, повідомило 13 жовтня видання «Українська правда», яке надсилало до НАБУ відповідний запит.

«17.05.2021 зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК (відсутність складу кримінального злочину – ред.)», – ідеться у відповіді.

У лютому на сайті Ради громадського контролю НАБУ з’явилася інформація, що бюро розпочало досудове розслідування можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

«Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько 3 доларів і перебувало на фінальному етапі процесу. Проте згодом міністр Максим Степанов у ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech», – ідеться в повідомленні.

Рада громадського контролю НАБУ на початку 2021 року вбачала необхідність розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, в якій ідеться про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.