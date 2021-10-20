На Донбасі зазнав поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі зазнав поранення український військовий, його стан задовільний, поранений перебуває в госпіталі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил зранку 20 жовтня. За цими даними, впродовж минулої доби російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

«У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів», – ідеться в ранковому зведенні.

За цим повідомленням, ще один обстріл – зі стрілецької зброї в районі Березового – російські гібридні сили здійснили вночі 20 жовтня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі північного передмістя Донецька ввечері 19 жовтня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли з боку ЗСУ – поблизу Слов’яносербська та села Знам’янка.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.