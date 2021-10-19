Донбасс. Главное за день: ОБСЕ возобновила работу в Горловке, в Украине запустили Виртуальный музей российской агрессии

Коротко о главных событиях 19 октября, которые важны для украинского востока

Россия препятствует установлению мира на Донбассе – министр обороны США

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Киеве по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном. Чиновник подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине. Он также добавил, что США и другие члены НАТО поддерживают Украину в ее намерениях стать полноправным членом альянса. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Ранее Москва заявляла, что не причастна к конфликту на Донбассе и там могут быть разве что российские добровольцы.

Миссия ОБСЕ возобновила свою деятельность в Горловке

Об этом говорится в последнем отчете миссии. Напомним, миссия ОБСЕ приостанавливала деятельность на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. Митингующие требовали освобождения представителя группировки «ЛНР» Андрея Косяка, которого задержали украинские военные 13 октября.

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 18 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 обстрела. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Украина запустила Виртуальный музей российской агрессии

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Антон Дробович. По его словам пока что в «виртуальном музее» 20 кейсов, касающиеся конкретных преступлений, которые совершила Россия в Крыму в 2014-2015 годах. Они содержат свидетельства очевидцев, правоохранителей и жертв агрессии и расположены в хронологическом порядке. В дальнейшем на сайте будут публиковать также данные о событиях на Донбассе.

В Краматорске заняты все койки с кислородом для больных с коронавирусом

Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Андрей Петриченко. По его словам, исходя из сложившейся ситуации в больнице №3 развернули 20 дополнительных мест. Напомним, что Донетчина с 18 октября находится в «красной зоне» эпидемиологической опасности.

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