Міністри країн НАТО обговорять план стримування російської загрози

Міністри оборони НАТО 21 жовтня збираються у Брюсселі, щоб обговорити так званий «генеральний план» захисту альянсу від будь-якого імовірного нападу Росії.

Концепція стримування та оборони в євроатлантичному просторі, відома як «генеральний план», є конфіденційною, однак агенція Reuters цитує неназваних посадовців та дипломатів НАТО, що теми цього документа виходять за межі чинних регіональних планів оборони і мають на меті підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтії та Чорного моря.

Новий план необхідний, оскільки Росія розробляє передові системи озброєнь і розгортає війська та техніку ближче до кордонів країн-членів НАТО. Росія заперечує будь-які наміри агресивних дій і стверджує, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу.

18 жовтня голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія з 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО в Москві.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбавлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва в штабквартирі НАТО в Брюсселі. Загальна кількість російських дипломатів у представництві рішенням була скорочена вдвічі – з 20 до 10. За рішенням російської влади, не залишиться жодного.