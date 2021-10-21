США в ОБСЄ засудили проведення російського перепису в окупованому Криму

Представниця місії США при Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ) Кортні Острієн засудила Росію за проведення всеросійського перепису в окупованому нею українському Криму.

«Ми стурбовані планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення в період з 15 жовтня по 14 листопада в окупованому Криму. Перепис – ще один прояв кампанії Росії з підриву суверенітету України. Як сторона, яка підписала спільну декларацію «Кримської платформи», ми підтверджуємо, що Крим – це Україна. Санкції, які стосуються Криму, будуть діяти доти, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні», – наголосила Острієн.

Вона також додала, що США продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Криму, в зв’язку з чим нагадала про справу кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла.

Крім того, за словами Острієн, США стурбовані повідомленнями про те, що щонайменше 15 кримських татар було затримано 11 жовтня за те, що стояли біля будівлі підконтрольного Москві Сімферопольського суду, щоб «продемонструвати свою підтримку політичним в’язням, які постають перед судом всередині».

Раніше проведення російської перепису населення в окупованому Криму і Севастополі засудили Велика Британія, ЄС, США та Міністерство закордонних справ України.

Всеросійський перепис населення стартував 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Збір даних торкнувся і окупованого Криму. Жителів півострова росіяни вже переписували у 2014 році, тоді в Криму відзначили істотну зміна національного складу. За даними перепису населення, яку Росія в 2014 році провела в Криму, чисельність врахованого постійного населення Криму склала 1,89 мільйона людей, а Севастополя – 393 тисячі людей.

Спираючись на ці цифри, українська влада звинувачує Росію у тому, що вона незаконно заселяє тимчасово окупований півострів своїми громадянами. Зокрема, у порівнянні з результатами всеукраїнського перепису населення 2001 року на півострові істотно зменшилася кількість українців і кримських татар.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.