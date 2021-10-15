Євросоюз засудив російський перепис населення в окупованому Криму

Європейський союз засудив рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму, йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ 15 жовтня.

Заява також засуджує чергову військову призовну кампанію, яку російська влада починає на півострові.

«ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Крим та місті Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня», – йдеться в заяві речника Служби Пітера Стано.

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Служба розцінює дії Москви як спробу «легалізувати незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах».

Євросоюз закликав Росію припинити порушення міжнародного та гуманітарного права в Криму. За заявою, блок планує «продовжити над мирним припиненням незаконної анексії Росією півострова», як це передбачено підсумками саміту «Кримської платформи» 23 серпня.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.