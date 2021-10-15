У Криму громадянина України засудили до 12 років ув’язнення за звинуваченням у «шпигунстві»

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Його звинуватили в «шпигунстві», повідомляє «Кримська правозахисна група».
«Засідання проходило в закритому режимі, інформацію за його підсумками озвучив адвокат Дмитро Дінзе. Також захисник повідомив, що раніше в дебатах прокурор просив 14 років позбавлення волі, а захист – виправдати Костянтина Ширінга. Сам Ширінг теж просив його виправдати, повідомивши, що «його обмовили і звалили на нього всю провину», – повідомляють правозахисники.
За інформацією адвоката, захист має намір подавати апеляцію на цей вирок.
На сайті кримського суду інформація про вирок відсутня.
Раніше Федеральна служба безпеки Росії стверджувала, що в окупованому Криму затримали учасників «української розвідувально-диверсійної групи», в яку входила «російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці». За інформацією російського відомства, порушено кримінальні справи «про державну зраду і шпигунство».
У ГУР Міноборони України назвали «провокацією» інформацію про затримання в Криму спецслужбами Росії учасників «української розвідгрупи». У Представництві президента України в АРК назвали затримання в Криму «незаконним переслідуванням».
У серпні 2021 року в окупованому Криму відбулося перше засідання у справі Ширінга, воно також проходило в закритому режимі. На засіданні підсудному стало зле. Як повідомляв тоді адвокат Дмитро Дінзе, його підзахисний кілька разів звертався із заявою про медичну допомогу до адміністрації Сімферопольського СІЗО для отримання лікування.
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