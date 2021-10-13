Футбол та «картографічні війни»: чи залишить Росія УЄФА через Крим?

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) показав логотип чемпіонату Європи 2024 року, що відбудеться в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Тут на мапі Європи Крим зобразили в кольорах прапора України, що обурило Росію. Пізніше в УЄФА повідомили, що зображення Кримського півострова у складі України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і є законним.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, у свою чергу, наголосила, що статус Криму не змінити «ні малюнками на футбольній формі України, ні якими б то не було провокаціями». За словами Захарової, УЄФА ‒ це шанована організація, яка не повинна дозволяти втягувати себе в провокаційні дії українських чиновників від футболу. Спікер російського МЗС закликала керівництво УЄФА звернути пильну увагу на те, що відбувається в організації.

Чи братиме Росія участь у чемпіонаті Європи 2024 року після того, як Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) нагадала про те, що Крим ‒ це Україна? Якою буде реакція російського футбольного союзу та російської держави на заяви УЄФА? Чи були аналогічні випадки раніше в футбольній чи іншій спортивній історії?

Ці та інші актуальні теми в ток-шоу «Кримське питання» в студії Радіо Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода, обговорив ведучий Олександр Янковський і його співрозмовники: український спортивний журналіст, головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков, український політолог Дмитро Левусь, історик із Севастополя, співробітник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Максим Майоров та віцепрезидент Федерації футболу Криму Олег Комуняр.

«На жаль, спорт укотре став інструментом політики, причому політики брехливої та брудної. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками й завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на поводу в істерик України та антикримських сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет», ‒ написав російський голова Криму Сергій Аксенов на своїй сторінці у фейсбуці.

А ось за словами Марії Захарової, спортсмени, серед них і ті, хто живе в Криму, не можуть ставати заручниками інтриг і шантажу.

Керівник кримського футбольного союзу Юрій Ветоха й за сумісництвом депутат підконтрольного Росії кримського парламенту від партії «Единая Россия», теж відреагував на презентацію логотипу чемпіонату «Євро-24».

«На жаль, подвійні стандарти та політика втручаються туди, куди раніше не мали б такої можливості. Всі мої колеги вже сказали, що так точно робити неправильно. Що ще можна до цього додати? Як у відомому радянському мультфільмі ‒ «Десь нас не чують ‒ це мінус, але не женуть ‒ це плюс». Це про нас ‒ подвійні стандарти: начебто з нами, але й без нас. Це найбільше й обурює», ‒ сказав Ветоха в розмові зі Sport24.

Наприкінці 2014 року Спілка європейських футбольних асоціацій заборонила кримським клубам брати участь у чемпіонаті Росії. За сприяння УЄФА у 2015 році був створений Кримський футбольний союз.

УЄФА сприймає Крим як окремий футбольний регіон ‒ Кримський футбольний союз, пояснює в ефірі Радіо Крим.Реалії український спортивний журналіст, головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков.

Росія намагається довести світові свою «правоту», але грає проти себе в кримському питанні

‒ Кримський футбольний союз ‒ це як регіональний чемпіонат з досить низьким рівнем. УЄФА реєструє гравців за приналежністю до регіонів, і зараз кримські футболісти не можуть реєструватися вільно ‒ щоб продовжувати кар'єру, потрібно виїхати з Криму. Що стосується заяв Росії про презентацію з мапою України, включно з Кримом, наслідків не буде.

Зовсім нещодавно Україна виступала з контурами країни на формі, де був і Крим, УЄФА це не заборонила. Був скандал через використання гасел. Росія скаржилася й УЄФА внесла певні обмеження, але на контур карти країни вони ніяк вплинути не можуть. Росія намагається довести світові свою «правоту», але грає проти себе в кримському питанні. Це все не матиме жодних футбольних наслідків.

У березні 2021 року президент Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха дав велике інтерв'ю російському інтернет-виданню «Чемпионат», в якому він розповів, що вболівальники практично перестали ходити на матчі кримських команд.

«Футбол у Криму розвивається на четвірку за п'ятибальною системою. Інфраструктури мало, тому ‒ трійка, а в міжнародних змаганнях ми не беремо участі, значить ‒ двійка. У нас є бажання, але нас нікуди не беруть», ‒ поскаржився Ветоха.

Віцепрезидент Федерації футболу Криму Олег Комуняр в ефірі Радіо Крим.Реалії оцінює рівень футболу на півострові ближче до аматорських змагань не дуже високого рівня.

У самій Росії футбол настільки низького рівня, що кримські гравці їм також не потрібні

‒ Стан футболу на півострові ‒ тверда двійка. Ми бачимо, що футбол у Криму з кожним роком деградує все більше. Цього року навіть клуб «Кримтеплиця», який мав стабільне фінансування, знявся з чемпіонату. Потенціал команд дуже низький, футболісти в заручниках: граєш на чемпіонаті Криму, і ніхто тебе не чує, не бачить і нікому ти не потрібний. Спортсмени можуть виїжджати, якщо є український паспорт, і грати в українському клубі, але тут питання морально-етичне постає. А в самій Росії футбол настільки низького рівня, що кримські гравці їм також не потрібні.

Що стосується футбольного клубу «Таврія», який тепер грає на материковій Україні, то в останні роки стабілізувалася фінансова ситуація і команду дуже стараються вивести в Першу лігу України. Що стосується федерації окремо, ми проводимо два турніри: дитячий ‒ «Крим ‒ це Україна» та дорослий ‒ зимовий Відкритий кубок Криму. Ми допомагаємо тренерам із Криму проходити ліцензування на категорії В-диплом та Pro-диплом УЄФА.

Для Росії спорт ‒ ще одна лінія фронту для просування тез пропаганди, про це в ефірі Радіо Крим.Реалії каже український політолог Дмитро Левусь.

Росія використовує спорт як просування свого іміджу. З УЄФА Росія не вийде, буде якийсь шантаж, розмови

‒ Для Росії спорт ‒ гранично ідеологізована річ, Росія використовує спорт як просування свого іміджу. З УЄФА Росія не вийде, буде якийсь шантаж, розмови, дипломатія другого плану ‒ щоб просто замазати використання гасел. Не думаю, що УЄФА колись погодиться з доводами Росії щодо Криму.

З української точки зору, недостатньо принципова позиція міжнародних спортивних організацій щодо Росії як щодо агресора, яка дуже явно використовує спорт як інструмент для просування свого впливу. Інші приклади є. Ситуація з Усиком, коли його бій пропагували як бій «свого» спортсмена, втягування українських спортсменів у фото з росіянами на міжнародних змаганнях.

Для Росії такі дії УЄФА болісні, але й щось робити, ухвалювати різкі рішення росіяни не будуть, бойкотувати організацію не стануть.

Подібні картографічні війни не рідкість у російській боротьбі за Крим, зазначив в ефірі Радіо Крим.Реалії співробітник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров.

Часто інші країни помиляються або прогинаються під російську риторику, і часто це відбувається в сфері картографії

‒ Можна пригадати, як на презентації олімпіади в Токіо показали Крим російським. Але після звернення українських дипломатів помилку виправили, що викликало реакцію з боку Росії.

Візуальні образи кордонів країни ‒ це дуже сильний інструмент у просуванні позиції держави. В Україні іноді виникають прецеденти, коли в різних джерелах спливають мапи нашої країни без Криму чи Донбасу. За цим стежить громадськість, медіа, дипломати й навіть розглядалося питання криміналізації таких речей. Але це складно й, дійсно, є війна з розповсюдження таких карт, а є людська неуважність.

Часто інші країни помиляються або прогинаються під російську риторику, і часто це відбувається в сфері картографії, наприклад, у 2019 році Apple Maps почали показувати Крим російським. Ще більший масштаб цієї війни видно у «Вікіпедії», де є безліч статей, в яких вказується приналежність Криму, це постійно виправляють, тривають «редакторські війни».