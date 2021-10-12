Росія порушила Конвенцію з морського права – позиція України в арбітражі щодо захоплення кораблів

У Гаазі тривають слухання Арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ», «Яни-Капу» і 24 українських моряків. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 12 жовтня.

За словами речника, сьогодні українська сторона доводить в суді порушення Російською Федерацією імунітету українських військових кораблів.

«Наша позиція чітка: дії Росії грубо порушили Конвенцію ООН з морського права. Військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом. Іноземним державам заборонено їх оглядати, накладати арешт, утримувати та здійснювати судове переслідування», – зазначив він.

Ніколенко додав, що Україну представляє «потужна команда високопрофесійних українських та міжнародних юристів та дипломатів».

«Налаштовані рішуче, аби довести нікчемність аргументів Росії та притягти її до міжнародної правової відповідальності», – написав представник МЗС.

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почав слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ», «Яни-Капу» і 24 українських моряків.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

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Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада 2019 року Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.