У Києві суд виніс вирок учаснику «самооборони Криму»

Дарницький районний суд Києва виніс вирок за звинуваченням в участі у формуванні так званої «самооборони Криму». Про це повідомили у прокуратурі АРК і Севастополя.

«Раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний громадянин України у лютому 2014 року вступив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Спільно з іншими «самооборонівцями» брав активну участь у подіях 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим. За свою участь у функціонуванні вказаного НЗФ засуджений отримував грошову винагороду, а також нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ «За повернення Криму», – мовиться у повідомленні.

«Самоборонця» засудили до 5 років позбавлення волі. При цьому суд врахував «беззастережне визнання провини, щире розкаяння, активне сприяння розкриттю злочину, викриттю в його скоєнні інших осіб». В зв’язку з цим його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на у три роки.

У відомстві нагадали, що чоловіка затримали 28 серпня цього року у Херсонській області, йому оголосили про підозру за статтею про «участь в діяльності непередбаченого законом збройного формування».

Як повідомили проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії у пресслужбі прокуратури АРК, засуджений – Михайло Кондратьєв. Його публічні коментарі або його захисту щодо вироку відсутні. Крим.Реалії готові надати йому можливість висловити свою позицію.

З відкритих джерел відомо, що Михайло Кондратьєв родом з Ялти, його вказано у базі українського сайту «Миротворець».

Прокурор АРК і Севастополя Ігор Поночовний повідомляв, що вже вдалося ідентифікувати понад тисячу учасників «самооборони Криму».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.