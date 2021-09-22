Російському комбригу оголошено про підозру через захоплення корвету «Хмельницький» – прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру командиру 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії через захоплення українського корвету «Хмельницький». Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Російського військового підозрюють у «вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до вчинення державної зради, веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб».

«За даними слідства, командир 41 бригади ракетних кораблів ЧФ РФ 20 березня 2014 року безпосередньо віддав незаконні накази озброєним стрілецькою зброєю військовослужбовцям Збройних Сил Російської Федерації, за підтримки членів так званої «Добровільної народної дружини «Рубіж» – структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування «Самооборона Криму», керував збройним нападом і захопленням цими особами протичовнового корвета «Хмельницький» 1-ї бригади надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України біля причалу № 177 у Стрілецькій бухті м. Севастополя. Всього в захопленні судна під його керівництвом брали участь від 60 до 80 осіб», – мовиться у повідомленні.

За даними прокуратури, з 20-го по 22 березня 2014 року підозрюваний, перебуваючи на протичовновому корветі «Хмельницький» у Карантинній бухті міста Севастополя, куди він був відбуксирований після захоплення, схиляв військовослужбовців старшого офіцерського складу і військових посадових осіб 1 бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ до вчинення державної зради.

«Це здійснювалося шляхом умовлянь, підкупу обіцянками подальшого проходження служби на території півострова Крим в новосформованих військових частинах ЗС РФ з підвищенням розміру грошового забезпечення, а також шляхом примусу та погроз створенням російськими військовослужбовцями неприємностей для їхніх сімей у випадку відмови виконувати вимоги», – заявили у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.