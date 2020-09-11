«Укроборонпром» розповів про долю бронекатера «Бердянськ», який захоплювала Росія

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про долю малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», який Росія з застосуванням зброї захопила разом зі ще двома кораблями й їхніми екіпажами в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як повідомив концерн у фейсбуці 11 вересня, ремонт докової частини МБАК «Бердянськ» завершено, і катер, корпус якого було прострілено під час російського нападу, вже спущено на воду.

«Пошкоджені ділянки корпусу вирішили вирізати і передати до Національного військово-історичного музею України. Фахівці Миколаївського суднобудівного заводу продовжують відновлювати внутрішнє приміщення, корабельні системи і пристрої. За планом, ремонт «Бердянська» буде завершено в листопаді», – мовиться в повідомленні.

Іще один із захоплених тоді українських бронекатерів, «Нікополь», після ремонту спустили на воду на початку квітня з тим, щоб завершити відновлення електросистем і електрообладнання до кінця того ж місяця; втім, відновили боєздатність катера тільки наприкінці травня. МБАК «Нікополь» потерпів не від обстрілів, а від вандалізму під час утримання росіянами в окупованому Криму, повідомляли тоді на Миколаївському суднобудівному заводі, який входить до «Укроборонпрому». Командувач ВМС України Ігор Воронченко після повернення кораблів із Криму сказав, що на них там зняли навіть унітази і розетки; в Росії це заперечують.

Третій із кораблів, буксир «Яни Капу», який під час захоплення росіянами зазнав тарану, а під час утримання так само був розукомплектований, після піврічного часткового ремонту в Очакові повернувся в травні власним ходом до місця своєї дислокації в Одесі в очікуванні на продовження ремонту. Торги на тендері на здійснення докового ремонту буксира призначені на 13 жовтня, дата завершення очікуваного ремонту невідома.

Раніше планували, що всі три захоплені кораблі зможуть вийти в море «до початку літа» 2020 року.

Росія захопила три кораблі ВМС України («Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу») і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року і захоплені кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму.