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12 вересня 2020, Київ 01:50
Новини | Політика

«Укроборонпром» розповів про долю бронекатера «Бердянськ», який захоплювала Росія

МБАК «Бердянськ» на Миколаївському суднобудівному заводі, 11 вересня 2020 року

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про долю малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», який Росія з застосуванням зброї захопила разом зі ще двома кораблями й їхніми екіпажами в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як повідомив концерн у фейсбуці 11 вересня, ремонт докової частини МБАК «Бердянськ» завершено, і катер, корпус якого було прострілено під час російського нападу, вже спущено на воду.

«Пошкоджені ділянки корпусу вирішили вирізати і передати до Національного військово-історичного музею України. Фахівці Миколаївського суднобудівного заводу продовжують відновлювати внутрішнє приміщення, корабельні системи і пристрої. За планом, ремонт «Бердянська» буде завершено в листопаді», – мовиться в повідомленні.

МБАК «Бердянськ» на Миколаївському суднобудівному заводі, 11 вересня 2020 року
МБАК «Бердянськ» на Миколаївському суднобудівному заводі, 11 вересня 2020 року

Іще один із захоплених тоді українських бронекатерів, «Нікополь», після ремонту спустили на воду на початку квітня з тим, щоб завершити відновлення електросистем і електрообладнання до кінця того ж місяця; втім, відновили боєздатність катера тільки наприкінці травня. МБАК «Нікополь» потерпів не від обстрілів, а від вандалізму під час утримання росіянами в окупованому Криму, повідомляли тоді на Миколаївському суднобудівному заводі, який входить до «Укроборонпрому». Командувач ВМС України Ігор Воронченко після повернення кораблів із Криму сказав, що на них там зняли навіть унітази і розетки; в Росії це заперечують.

Третій із кораблів, буксир «Яни Капу», який під час захоплення росіянами зазнав тарану, а під час утримання так само був розукомплектований, після піврічного часткового ремонту в Очакові повернувся в травні власним ходом до місця своєї дислокації в Одесі в очікуванні на продовження ремонту. Торги на тендері на здійснення докового ремонту буксира призначені на 13 жовтня, дата завершення очікуваного ремонту невідома.

Раніше планували, що всі три захоплені кораблі зможуть вийти в море «до початку літа» 2020 року.

Росія захопила три кораблі ВМС України («Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу») і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року і захоплені кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму.

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