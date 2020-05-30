Захоплений біля узбережжя Криму катер «Нікополь» повернувся на службу після ремонту – фото

На Миколаївському суднобудівному заводі відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катера «Нікополь», захопленого Росією біля узбережжя Криму і повернутого з російського полону, повідомляє пресслужба українського держпідприємства «Укроборонпром».

«Ми своєчасно і в повному обсязі виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на «Нікополі» завершені, катер уже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань», – повідомив директор підприємства Валерій Калашников.

Як зазначається, ремонтні роботи на «Нікополі» почалися в лютому 2020 року і тривали під час карантину. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катера, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури, корабельних систем і устаткування. Крім того, на заводі відновили електросистеми і електрообладнання корабля, пофарбували катер.

Катери Військово-морських сил України «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» були захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму під час переходу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні військові кораблі.

Командувач ВМС України Ігор Воронченко після повернення суден із Криму сказав, що на захоплених кораблях зняли навіть унітази і розетки.

У ФСБ Росії заперечують, що розграбували українські кораблі.