Куди зникли зброя та унітази? | Крим.Реалії

Чи повернуться «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» у флот України? Адже Росія повернула кораблі без озброєння, електронного обладнання і навіть унітазів. Про це повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко. До речі, саме тема унітазів стала головною для російських ЗМІ. Це годинами обговорювали під час ток-шоу. Якого класу кораблі виходили у рейд Чорним морем у 2018, яку зброю мали на борту та чим були устатковані до того, як потрапили до рук росіян? Крим.Реалії «розібрали» кожне судно до гвинтика.