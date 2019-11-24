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24 листопада 2019, Київ 10:15
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Куди зникли зброя та унітази? | Крим.Реалії

Куди зникли зброя та унітази? | Крим.Реалії
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Чи повернуться «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» у флот України? Адже Росія повернула кораблі без озброєння, електронного обладнання і навіть унітазів. Про це повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко. До речі, саме тема унітазів стала головною для російських ЗМІ. Це годинами обговорювали під час ток-шоу. Якого класу кораблі виходили у рейд Чорним морем у 2018, яку зброю мали на борту та чим були устатковані до того, як потрапили до рук росіян? Крим.Реалії «розібрали» кожне судно до гвинтика.

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