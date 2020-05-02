Буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси, де його продовжать ремонтувати – Міноборони

Український буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси, повідомило Міністерство оборони. У листопаді 2018 року судно було пошкоджене російськими силовиками неподалік Керченської протоки.

Корабель ремонтували на військово-морській базі в Очакові Миколаївської області.

«Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази «Південь» для продовження ремонтних робіт», – заявили в Міноборони.

Керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило.

«Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь повирізали, ми її замінили. Потім збирали докупи частково розібрані двигуни – робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання», – сказав Будзило.

Росія захопила три кораблі ВМС України («Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу») і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року захоплені кораблі повернулися в порт Очакова.