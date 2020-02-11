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11 лютого 2020, Київ 19:01
Новини | Політика

Кораблі, які повернула Росія, до літа вийдуть у море – Воронченко

Три раніше захоплені росіянами українські кораблі перед поверненням в порту окупованої Керчі, 18 листопада 2019 року

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України.

«Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу «Бердянська». Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира «Яни Капу», і наприкінці наступного тижня катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир підуть на плановий ремонт», – повідомив Воронченко.

Він визнав, що командування і президент обіцяли відремонтувати кораблі протягом трьох місяців, але пошкодження виявились занадто серйозними.

Куди зникли зброя та унітази? | Крим.Реалії
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Куди зникли зброя та унітази? | Крим.Реалії

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20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму за рік до того українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

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