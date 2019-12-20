Керченська криза: Рада схвалила надання звільненим морякам статусу учасників бойових дій

Верховна Рада схвалила в другому читанні зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які передбачають надання статусу учасників бойових дій 24 морякам, яких захопили в полон російські силовики в листопаді 2018 року. Ці зміни запропонували депутати від «Європейської солідарності».

Ухвалений законопроєкт доповнює статтю 6 закону про статус учасників бойових дій 21-м пунктом, за яким право на цей статус мають «члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями».

Наразі, за цією статтею, право на цей статус мають зокрема добровольці та військові, які долучалися до заходів «із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначали, що норми чинного законодавства «не повною мірою враховують реалії протидії України збройній агресії Російської Федерації, що триває з 20 лютого 2014 року». Зокрема вони не дозволяли надати статус учасників бойових дій морякам катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та буксира «Яни Капу», які були обстріляні та захоплені в полон при спробі перетнути Керченську протоку понад рік тому.

«Крім того, запропоновані законодавчі зміни врегулюють питання надання статусу учасника бойових дій екіпажам кораблів, катерів, суден забезпечення та повітряних суден у разі їх участі в бойових діях проти військових формувань інших держав, терористичних організацій, незаконних збройних формувань у майбутньому», – йшлося в записці.

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Документ підтримали переважною більшістю всі фракції та депутатські групи, за винятком «Опозиційної платформи – За життя» (два голоси «за»). Загалом 317 парламентарів проголосували за, жоден – проти, 17 депутатів утрималися, ще 35 не стали голосувати.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.