Полозов: у Росії продовжили термін розслідування справи українських моряків

У Росії продовжили термін розслідування справи українських військових моряків на два місяці, до 25 січня 2020 року, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«За цей термін слідство має намір отримати відповідь від оперативників з приводу проведення ОРД (оперативно-розшукова діяльність – ред.), а також допитати якогось свідка. Після чого повідомити обвинувачених і захист про завершення слідчих дій і надати матеріали справи для подальшого ознайомлення», – написав Полозов.

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму протаранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України – катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. За даними Києва, шестеро українських моряків були поранені.

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових. Їм інкримінують незаконний перетин кордону.

7 вересня моряки разом зі ще 11 українцями повернулися на Батьківщину в межах обміну утримуваними громадянами між Україною та Росією.