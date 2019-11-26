«До» і «після» воєнного стану | Коротка пам’ять

26 листопада 2018 року в Україні вперше за роки незалежності ввели воєнний стан. Пам’ятаєте після чого: Росія тоді захопила українські військові кораблі біля Керченської протоки. Але що було «​до»​ та «​після»​...?

У рубриці «Коротка пам’ять» проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» ми згадуємо резонансні події і відстежуємо їх трансформацію протягом року.

Інформаційний простір рік тому вибухнув статтями, що чекає українців у період воєнного стану. Більшість із цих рекомендацій та експертних передбачень не здійснилися і цивільні українці, практично, не відчули дії особливого режиму.

Тоді для чого було запроваджувати цей воєнний стан?

Політолог Ігор Рейтерович вказує на поєднання двох причин:

1. Відкрита російська агресія стала тим фактором, який потребував відповіді. Воєнний стан став таким вимушеним політичним кроком.

2. Намагання посунути дату президентських виборів через низькі рейтинги у провладної команди, дійсно, були. Про такі наміри у політичних колах говорили ще влітку.

В будь-якому разі, вибори пройшли вчасно, демократично і з розгромним результатом для команди Петра Порошенка.

Чому дату виборів не змогли посунути, що змінилося б якби її перенесли та що дав воєнний стан? Більше про це у відео-версії рубрики «Ньюзруму» – «Коротка пам’ять»